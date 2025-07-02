محافظ الدقهلية يتفقد شوارع بلقاس ومنافذ بيع الخضار

الدقهلية - رامي محمود:



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، شوارع مدينة بلقاس، تفقد للتأكد من مستوى النظافة ورفع الإشغالات، وأبدى رضاه عن مستوى النظافة العامة، وطلب بتكثيفها واستمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق، ورفع التراكمات أولاً بأول، والمتابعة المستمرة، مشددًا على أهمية التواجد الميداني والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.



كما تفقد المحافظ منافذ بيع الخضار بسوق مستقبل مصر للخضروات والفاكهة بالمدينة، وراجع أسعار السلع المتاحة وتوافرها.



ووجه المحافظ، غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بتركيب شاشات إلكترونية للإعلان عن الأسعار، وتكثيف الرقابة على المنافذ لضبط الأسعار وضمان التزام البائعين بالأسعار المعلنة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، وإعادة ضبط السوق لعرض الأسعار على الشاشات الإلكترونية والالتزام بها.



وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف من جولاته المفاجئة هو الوقوف على أرض الواقع على جودة الخدمات والعمل على حل المشكلات الفعلية، تحقيقًا لتطلعات المواطنين في محافظة الدقهلية، وحرصا على توفير الخدمات اللازمة اللائقة بالمواطنين.





