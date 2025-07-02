حالة وفاة و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عمال بمحور ديروط

أسيوط – محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه وأصيب 21 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم أعلى محور ديروط على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بالحادث، وبالانتقال والمعاينة، تبين مصرع العامل محمد عبد الحميد محمد جنيدي (50 عامًا)، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وجاءت أسماؤهم كالتالي: مصطفى محمد عبدالله، ومحمد صفوت مراد، وأحمد علاء صابر، ومحمد أبو بكر محمد، وحسين رستم حسين، وأحمد حماد أحمد، ومحمد سعيد عبد المنعم، وكريم علي نصار، وعبدالله غندور عبدالله، وعبدالكبير عبد الحميد، ومحمد حمادة أحمد عثمان.

كما شملت قائمة المصابين محمود أحمد عبدالعزيز، وأحمد محمد فهمي، وعبدالله حمدي عبدالله، وأحمد عامر عبدالحكيم، ومحمد إبراهيم عبد النعيم، وفارس إبراهيم عبد النعيم، وعيسى عثمان محمد، ومحمد محمود عمرو، وعمرو عبد المنعم، وجميعهم من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وقوع الحادث، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة على سيارات نقل العمال وتوفير وسائل نقل آمنة.

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