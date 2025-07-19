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طفلة تصارع الموت بعد تعرضها للغرق في شاطئ الفرنساوي بالإسماعيلية

01:27 م السبت 19 يوليو 2025

غريق

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد شاطئ الفرنساوي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، واقعة مأساوية، بعدما تعرضت طفلة للغرق أثناء تواجدها مع أسرتها، قبل أن يتم إنقاذها ونقلها في حالة حرجة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا لاسلكيًا يفيد بسقوط طفلة في مياه الشاطئ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبيّن أن الطفلة تُدعى حنين علي محمد، وتبلغ من العمر 5 سنوات، ومقيمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. وتم انتشالها وهي في حالة فقدان شبه كامل للوعي وتعاني من صعوبة شديدة في التنفس نتيجة الغرق.

وجرى نقل الطفلة على وجه السرعة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تتابع الجهات المعنية التحقيقات والتفاصيل حول ملابسات الحادث.


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الإسماعيلية طفلة تصارع الموت شاطئ الفرنساوي
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