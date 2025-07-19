المنيا - جمال محمد:

أعلن مجلس جامعة المنيا الأهلية، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، مصروفات العام الدراسي الجديد لكليات الجامعة.

وتضم جامعة المنيا الأهلية 7 كليات ببرامج متنوعة، وبلغت مصروفاتها كالتالي:

- كلية الطب البشري "برنامج الطب التكاملي" لهذا العام 150 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان "برنامج طب الأسنان المتميز" 120 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج "الصيدلة الإكلينيكية" 95 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه.

- كلية الهندسة برنامج "هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية" 70 ألف جنيه.

- كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

وكشفت الجامعة مؤخرًا عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء مركز اختبارات إلكترونية مجهز بأحدث التقنيات، ويضم قاعات تستوعب 1000 جهاز حاسب آلي، بهدف تحسين جودة التقييم والربط الكامل مع شبكة الجامعات المصرية.

وأكد المجلس أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم التحول الرقمي، وتخدم متطلبات سوق العمل من خلال برامج دراسية متقدمة ومواكبة للتطورات العالمية.