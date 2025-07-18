بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق داخل مسجد في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، على حريق محدود شب في أحد المساجد بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة واشتعال النيران في مسجد الرحمة بقرية الشنطور التابعة لدائرة مركز سمسطا، نتيجة ماس كهربائي بمروحة داخل المسجد، فتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت بمساعدة الأهالي، من محاصرة النيران التي أتت على بعض المفروشات بالمسجد، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.