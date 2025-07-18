بالزغاريد والدعاء.. أهالي كفر الشيخ يودعون وزير الأوقاف والمفتي (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ودع نساء في مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومحافظ كفر الشيخ، بالزغاريد خلال خروجهم بعد مغادرة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

ووجه عدد من المواطنين التحية لوزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، ورئيس جامعة الأزهر، ومحافظ كفر الشيخ التحية لهم فيما بادلوهم التحية.

وقبل مغادرتهم مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، زاروا ضريح صاحب المسجد عقب أداء الصلاة الإبراهيمية بعد الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الاوقاف، اليوم الجمعة، رفقة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومحافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بأوقاف كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بدسوق ومحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، ومسئولي جهاز التنسيق الحضاري.