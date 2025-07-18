محافظ جنوب سيناء يناقش سبل استغلال أراضي المحافظة لتعزيز الاستثمار

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث عدد من الموضوعات الحيوية المدرجة بالجدول المشترك بين المحافظة والمركز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضيها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية وصناعية وخدمية، وتعديل حدود بعض المناطق الصناعية، وطلبات تخصيص أراضٍ لإنشاء مقابر لخدمة أهالي المدن والمراكز، وقضايا تقنين وضع اليد على الأراضي، واستصدار قرارات جمهورية لتسوية بعض الأوضاع القانونية للأراضي داخل نطاق المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات خدمية وتنموية جديدة بعدد من المدن، إضافة إلى بحث احتياجات المواطنين من الأراضي، وتذليل المعوقات الإدارية والقانونية المتعلقة بتخصيصها.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الدولة حريصة على تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين، ودعم جهود التنمية المتكاملة في جنوب سيناء، مشيرًا إلى أهمية التعاون الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة بما يخدم خطط التنمية ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية والبيئية.

ومن جانبه، أشاد اللواء ناصر فوزي، بالتنسيق المستمر مع كافة المحافظات ، مؤكدًا دعم المركز الكامل للمشروعات في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والعمل وفق مخطط استراتيجي متكامل يضمن الاستخدام الرشيد للأراضي بما يتماشى مع أولويات الدولة