القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثًا مروريًا مفاجئًا بطوخ على الطريق الزراعي "مصر - الإسكندرية"، بعدما اصطدم بلدوزر محمول على كسّاحة بكوبري مشاة المرور، ما أدى إلى تحريكه من موقعه الأصلي دون أن ينهار أو يتسبب في إصابات بشرية أو تلفيات بالسيارات.

وأفادت مصادر مسؤولة أن الحادث نتج عنه غلق جزئي للطريق الزراعي في الاتجاهين، حيث أزاح الاصطدام الكوبري من مكانه، مما تطلب تدخلًا عاجلًا لتأمين الموقع ورفع العوائق.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الاصطدام لم يسفر عن سقوط الكوبري أو وقوع خسائر في الأرواح، موضحًا أن فرق الطوارئ تحركت فورًا للتعامل مع الوضع.

وانتقل اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من الأوناش والمعدات الثقيلة التابعة لوزارة النقل للمشاركة في أعمال رفع الكوبري وتثبيته مجددًا.

وشهد الموقع تواجدًا أمنيًا مكثفًا، بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء فؤاد الطيب حكمدار القليوبية، حيث تم الدفع بقوات من المرور ومديرية الأمن لتنظيم الحركة المرورية وتأمين محيط الحادث.

وجرى تحويل مسار السيارات إلى طريق بديل يمتد لنحو كيلومتر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحام وضمان سلامة المواطنين حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت الجهات المعنية أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة الكوبري إلى وضعه الآمن في أقرب وقت، وسط متابعة ميدانية دقيقة من مسؤولي النقل والأمن بالمحافظة.