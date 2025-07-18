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بعد ساعات من الانهيار.. الدفع بـ3 أوناش لرفع كوبري المشاة بطوخ (صور)

10:10 ص الجمعة 18 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الدفع بـ3 أوناش لرفع كوبري المشاة بطوخ
  • عرض 6 صورة
    الدفع بـ3 أوناش لرفع كوبري المشاة بطوخ
  • عرض 6 صورة
    الدفع بـ3 أوناش لرفع كوبري المشاة بطوخ
  • عرض 6 صورة
    الدفع بـ3 أوناش لرفع كوبري المشاة بطوخ
  • عرض 6 صورة
    الدفع بـ3 أوناش لرفع كوبري المشاة بطوخ
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي السريع بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، حالة من الشلل المروري، عقب سقوط كوبري مشاة بالكامل على الطريق، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بونش بجسم الكوبري أمام منطقة المرور.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بثلاثة أوناش ضخمة إلى موقع الحادث، للعمل على رفع الكوبري وتأمين الطريق وإعادة فتحه أمام حركة المرور في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الجهات المعنية أن العمل يجري على قدم وساق لرفع الأجزاء المنهارة، وسط إجراءات مرورية مشددة وتحويلات لحماية المواطنين وتسيير الحركة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ولم يُسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، فيما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابساته، ومحاسبة المتسببين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بحدود الارتفاع المسموح بها لمركبات النقل الثقيل على الطرق الحيوية.

وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة والإدارات المختصة تطورات الموقف لحظة بلحظة، لحين الانتهاء من تأمين الموقع واستعادة الانسياب المروري بشكل كامل.

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بعد ساعات من الانهيار لدفع بـ3 أوناش فع كوبري المشاة وخ
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