"جائزة القراءة".. الإسكندرية تحتفي بـ100 فائز في معرضها الدولي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كرّمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، 100 فائز في الدورة الأولى من "جائزة القراءة"، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت ضمن فعاليات معرضها الدولي للكتاب، بحضور رموز الفكر والأدب في مصر.

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، أن الجائزة تأتي لتعزيز قيمة الكتاب في بناء الإنسان، فيما شدد الأديب محمد سلماوي على أن الكتاب وحده يمنح المعرفة الحقيقية وليس مجرد المعلومة، وهي الرؤية التي أيدها الروائي إبراهيم عبد المجيد معتبرًا القراءة مفتاحًا لفهم العالم.

وسلّمت لجنة التحكيم الجوائز للفائزين، حيث حصلت آية مرسي بدوي على المركز الأول وجائزة بقيمة 50 ألف جنيه، تلاها أيمن عاطف يحيى ثانيًا (40 ألف جنيه)، وإنجي فوزي موريس ثالثًا (30 ألف جنيه)، فيما حصل باقي الفائزين حتى المركز المئة على جوائز مالية متدرجة.

وتُعد الجائزة مبادرة سنوية موجهة للشباب بين 18 و40 عامًا في جميع المحافظات، وتهدف لدعم القراءة عبر استخدام المنصات الرقمية وسفارات المعرفة، وذلك ضمن رؤية المكتبة لبناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة العصر.