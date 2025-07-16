محافظ القليوبية يوفر لشاب بضاعة لمشروع "فاترينة متنقلة" - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لطلب شاب خلال اللقاء الجماهيري الأخير، وذلك في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

كان الشاب قد تقدم بطلب لتوفير منتجات لفرش "فاترينة متحركة"، لتكون بمثابة مصدر رزق له.

وأولى المحافظ هذا الطلب اهتمامًا خاصًا، مراعاةً للظروف الإنسانية للشاب ورغبته في إقامة مشروع صغير يعينه على أعباء الحياة.

وجرى التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية وتوفير منتجات غذائية مختلفة الأنواع لتكون نواة لفتح مشروعه.

تأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار جهود المحافظة المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للمواطنين، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وتقدم الشاب بخالص الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية على الاستجابة السريعة والدعم المقدم، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساعده بشكل كبير في بدء مشروعه الخاص وتوفير دخل مستقر له ولأسرته.