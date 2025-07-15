إطلاق سلسلة ندوات للسلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الإصابات في مواقع العمل بمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع أصحاب المصانع وأرباب الأعمال لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب إتاحة وظائف تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، إيمانًا بدورهم كشريك رئيسي في عملية التنمية.

أوضح أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بالشرقية، أن المديرية بدأت تنفيذ سلسلة من ندوات السلامة والصحة المهنية بالجهاز الإداري والخدمات المعاونة في 19 كلية بجامعة الزقازيق، وذلك ضمن مبادرة "سلامتك" التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة بوزارة العمل.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تُقام بالتنسيق مع قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، وعلى مدار شهرين متتاليين، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين لنشر الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل قطاع التعليم العالي.

وأضاف "عبد الهادي" أن هذه الندوات تأتي بالتوازي مع اعتماد وزارة العمل لـ الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، واستعدادًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقليل نسب الإصابات المهنية في كافة القطاعات.

وشهدت كلية الآداب بجامعة الزقازيق أولى فعاليات المبادرة، حيث عقدت ندوة موسعة حضرها نخبة من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى مدير ومسؤول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بالمديرية، وبمشاركة 40 من العاملين الإداريين ومسؤولي السلامة والخدمات المعاونة بالكلية.

شملت الندوة محاضرات علمية تناولت الموضوعات وتضم مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وأنواعها وأبرز المخاطر الموجودة ببيئة العمل وطرق الوقاية والسيطرة عليها.

واختتمت فعاليات الندوة وسط تفاعل من الحضور، على أن تتواصل باقي الندوات ببقية الكليات في إطار الخطة الزمنية الموضوعة.