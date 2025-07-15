بالصور- هبوط أرضي مفاجئ بطريق رئيسي في المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

شهد أحد الشوارع الرئيسية بمدينة تلا في محافظة المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، بالقرب من بئر صرف صحي بطريق البر الشرقي، ما استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة التنفيذية لاحتواء الموقف وبدء أعمال الإصلاح.

وقال وحيد صلاح عبد ربه، رئيس مركز ومدينة تلا، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع الهبوط، حيث جرى التنسيق مع مسؤولي شركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية لوضع كردون أمني حول المكان وتأمينه بالكامل، إلى جانب البدء في تنفيذ أعمال الإصلاح الفوري.

وأضاف أنه تم إجراء تعديلات مرورية مؤقتة لضمان استمرار حركة المرور دون تعطيل، إلى حين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، مع استمرار التواجد الميداني للأجهزة المختصة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.