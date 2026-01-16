مباريات الأمس
لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري المجري

كتب : هند عواد

10:26 ص 16/01/2026
يقترب محترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى نادي أويبست المجري، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة " blikk" المجرية، أن أويبست المجري يعمل لتدعيم صفوفه، ويمكن أن يعود السلوفيني نيتس جراديشار، لاعب الأهلي، إلى الدوري المجري من جديد.

وأضافت: "اقترن اسم السلوفيني فرانكو كوفاتشيفيتش، بالانتقال إلى أويبست، خلال الفترة الماضية، لكن وصول مهاجم سلوفيني آخر (جراديشار) قد يُعلن عنه قريبًا بالفعل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن جراديشار بات قريبًا من الانضمام إلى أويبست، بعدما قضى قرابة عام مع الأهلي، وخاض 39 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف.

وانتقل جراديشار إلى الأهلي في مطلع العام الماضي، 1.05 مليون يورو، ويرتبط بعقد حتى صيف 2029، وتُقدّر قيمته السوقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت" بـ1.2 مليون يورو.

جراديشار رحيل جراديشار الأهلي

