مصرع طالب إعدادي في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:57 ص 16/01/2026

جثة - أرشفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل في المرحلة الإعدادية مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام كمين الحاجر بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الكلاحين، ما أسفر عن مصرع طفل.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "ع. ع"، 15 عامًا، إثر انقلاب الدراجة النارية أمام كمين الحاجر بدائرة مركز قفط.

وجرى إيداع الجثمان داخل مشرحة مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستشفى قفط التخصصي حادث انقلاب دراجة نارية قرية الكلاحين مديرية أمن قنا مصرع طفل

