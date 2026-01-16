إعلان

التنقيب عن الذهب ينتهي بمأساة.. العثور على جثة شاب بالمناطق الجبلية في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:05 ص 16/01/2026

جثة - أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثر رجال الأمن بمديرية أمن قنا على جثة شاب مصاب بعدة طلقات نارية، ملقاة عند مدخل طريق الفوسفات بطريق قفط - القصير، جنوب المحافظة، في واقعة يُشتبه في كونها ناتجة عن مشاجرة بسبب التنقيب غير المشروع عن الذهب في المناطق الجبلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بالعثور على جثة شاب بها إصابات نارية بطريق قفط – القصير، داخل نطاق جبال قنا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى «ح.»، في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طلقات نارية، وتشير التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بينه وآخرين على ما يُعرف بـ"عرق الذهب" بالمنطقة الجبلية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

التنقيب عن الذهب جثة شاب مشاجرة الأجهزة الأمنية

