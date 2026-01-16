إعلان

روسيا تعلن إسقاط 106 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

11:06 ص 16/01/2026

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت خلال الليل 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

وأصدرت الوزارة بيانا، أوضحت فيه مناطق إسقاط هذه الطائرات، على النحو التالي: "44 طائرة فوق مقاطعة بيلجورود، 22 طائرة فوق مقاطعة ريازان، 11 طائرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وفورونيج"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما أشارت إلى أنها أسقطت 7 طائرات فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات فوق كل من مقاطعتي تولا وفولجوجراد، وطائرة واحدة فوق كل من شبه جزيرة القرم ومقاطعتي أوريول وليبيتسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

