ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

10:58 ص 16/01/2026 تعديل في 10:59 ص

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و13 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.22 جنيه للشراء، و 47.32 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

