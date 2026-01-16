إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)

كتب : أحمد الباهي

10:30 ص 16/01/2026 تعديل في 11:15 ص
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيارة الشيخ الشعراوي داخل معرض بالباجور
  • عرض 5 صورة
    عرض سيارة الشيخ الشعراوي للبيع بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    مالك معرض السيارات يؤكد عرضها للبيع بـ600 ألف
  • عرض 5 صورة
    رخصة السيارة باسم نجل الشيخ الشعراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أثار إعلان لبيع سيارة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي حالة واسعة من الجدل والاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صاحب معرض سيارات بالقرب من شارع بنها بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية تفاصيل عرض السيارة للبيع، لتتحول سريعًا إلى حديث المتابعين ورواد موقع "فيس بوك".

وتعود السيارة إلى طراز مرسيدس 260 SE موديل 1989، وهي السيارة التي كان يمتلكها الشيخ الشعراوي، وتُعد من الفئات النادرة داخل السوق المصري.

وقال كريم جمال صبيحة، صاحب المعرض في تصريحات صحفية: "إنه اشترى السيارة قبل نحو 8 أشهر من تاجر سيارات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، موضحًا أن السيارة تتميز بندرتها الشديدة، حيث لم يدخل مصر من هذا الطراز سوى 10 سيارات فقط، من بينها سيارة الشيخ الراحل".

وأوضح "صبيحة" أن أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي احتفظت بالسيارة حتى عام 2024، قبل أن تُباع من الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، نجل الشيخ الراحل، ثم انتقلت ملكيتها لاحقًا إليه.

وأشار صاحب المعرض إلى أن السيارة معروضة للبيع بسعر يتراوح ما بين 575 ألف جنيه و600 ألف جنيه، لافتًا إلى وجود إقبال ملحوظ من المهتمين بالسيارات الكلاسيكية منذ الإعلان عنها، مؤكدًا أن السيارة لا تزال مرخصة باسم الشيخ عبد الرحيم، نجل الشيخ الشعراوي.

وأكد صاحب المعرض، أن الإعلان لم يكن يستهدف إثارة الجدل، بل جاء في إطار عرض سيارة نادرة تحمل قيمة تاريخية خاصة لدى محبي الشيخ الشعراوي وهواة اقتناء السيارات الكلاسيكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة الشيخ الشعراوي محمد متولي الشعراوي محافظة المنوفية محافظة الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بشرى سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"بشرى سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
صحة الأسنان مؤشر على طول العمر.. دراسة تكشف العلاقة
نصائح طبية

صحة الأسنان مؤشر على طول العمر.. دراسة تكشف العلاقة
قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
علاقات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم
أخبار مصر

نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم
"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
موسيقى

"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة