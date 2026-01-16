المنوفية - أحمد الباهي:

أثار إعلان لبيع سيارة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي حالة واسعة من الجدل والاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صاحب معرض سيارات بالقرب من شارع بنها بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية تفاصيل عرض السيارة للبيع، لتتحول سريعًا إلى حديث المتابعين ورواد موقع "فيس بوك".

وتعود السيارة إلى طراز مرسيدس 260 SE موديل 1989، وهي السيارة التي كان يمتلكها الشيخ الشعراوي، وتُعد من الفئات النادرة داخل السوق المصري.

وقال كريم جمال صبيحة، صاحب المعرض في تصريحات صحفية: "إنه اشترى السيارة قبل نحو 8 أشهر من تاجر سيارات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، موضحًا أن السيارة تتميز بندرتها الشديدة، حيث لم يدخل مصر من هذا الطراز سوى 10 سيارات فقط، من بينها سيارة الشيخ الراحل".

وأوضح "صبيحة" أن أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي احتفظت بالسيارة حتى عام 2024، قبل أن تُباع من الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، نجل الشيخ الراحل، ثم انتقلت ملكيتها لاحقًا إليه.

وأشار صاحب المعرض إلى أن السيارة معروضة للبيع بسعر يتراوح ما بين 575 ألف جنيه و600 ألف جنيه، لافتًا إلى وجود إقبال ملحوظ من المهتمين بالسيارات الكلاسيكية منذ الإعلان عنها، مؤكدًا أن السيارة لا تزال مرخصة باسم الشيخ عبد الرحيم، نجل الشيخ الشعراوي.

وأكد صاحب المعرض، أن الإعلان لم يكن يستهدف إثارة الجدل، بل جاء في إطار عرض سيارة نادرة تحمل قيمة تاريخية خاصة لدى محبي الشيخ الشعراوي وهواة اقتناء السيارات الكلاسيكية.