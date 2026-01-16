إعلان

غموض حول إصابة مزارع بطلق ناري في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:56 ص 16/01/2026

اسعاف أرشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب مزارع في العقد الخامس من العمر بطلق ناري في الكتف، بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، في ظروف غامضة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول المدعو "ح. ع. أ"، 42 عامًا، مقيم بقرية دشطوط التابعة لدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري في الكتف.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، قبل تحويله إلى المستشفى التخصصي لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

مركز سمسطا مديرية أمن بني سويف مستشفى سمسطا المركزي إصابة مزارع بطلق ناري

