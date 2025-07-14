أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الإثنين، أسماء أوائل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، من المبصرين والمكفوفين، وذلك عقب الانتهاء من فحص التظلمات والطعون.

وهنّأ الدكتور سيد حسن، رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان، الطلاب الأوائل في المرحلتين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، كما شملت التهنئة جميع الطلاب الناجحين لهذا العام.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم حفل رسمي لتكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية، بمشاركة القيادات التعليمية وأولياء الأمور.