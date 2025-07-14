بأيادٍ مصرية.. أول إسعاف بحري يدخل الخدمة في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

دخل أول لنش إسعاف بحري الخدمة بمحافظة الإسكندرية، ليُشكّل إضافة متقدمة لمنظومة الطوارئ الصحية، خاصة في المناطق الساحلية والبيئات البحرية.

وجاء تشغيل اللنش خلال الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، والتي شملت عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، لا سيّما في قطاعي الصحة والطوارئ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة منظومة الرعاية الطبية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات حول القطعة البحرية الجديدة:

تم تصنيع اللنش محليًا، ويبلغ طوله 13 مترًا، وعرضه 4 أمتار، ويعمل بثلاثة محركات بسرعة تصل إلى 35 عقدة. كما يتّسع لنقل أربع حالات طبية، ويضم طاقمًا إسعافيًا وملاحيًا مدرّبًا على التدخل في الحالات الحرجة داخل المياه الإقليمية.

وقد جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، بما يشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأدوات قياس العلامات الحيوية، وحضّانات، وأدوية طوارئ، إلى جانب معدات خاصة لسحب المصابين وتثبيتهم من السفن أو من البحر مباشرة.

ويُستخدم اللنش لتقديم خدمات الإسعاف لمرتادي السواحل، والمراسي السياحية، وسفن الركاب والبضائع، والمنشآت العائمة.

ويعزّز وجوده من قدرة هيئة الإسعاف المصرية على التدخل السريع في حالات الطوارئ، لتصبح خدماتها متاحة برًا وبحرًا، ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية، وتحديث البنية التحتية للطوارئ.