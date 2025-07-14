بالصور- مسؤول ببني سويف يستقل ميكروباص ويسحب رخصة سائق زوّد الأجرة

بني سويف- حمدي سليمان:

استقل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، إحدى سيارات السرفيس برفقة علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وذلك للاطمئنان على التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الرسمية، بجانب متابعة انتظام العمل بمجمع مواقف السيارات الجديد المقام أسفل محور عدلي منصور، وذلك ضمن الإجراءات التي تنفذها المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي.

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام وسير العمل بالموقف ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي جرى تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم.

وخلال الجولة سحب السكرتير العام رخصة قيادة سائق إحدى السيارات، بعد شكوى عدد من الركاب بالموقف من قيامه بتحصيل أجرة أعلى من التعريفة الرسمية المقررة، و تغييره خط السير المحدد له، وشدد على أهمية التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الرسمية التي تم إقرارها، مشيرًا إلى استمرار الحملات الميدانية والرقابية لمتابعة انتظام العمل وضبط أي مخالفات، وذلك لضمان تقديم خدمة حضارية ومنظمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط داخل المواقف.