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السيطرة على حريق بمحيط قاعات مناسبات شرقي الإسكندرية (صور)

09:31 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط قاعات مناسبات
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط قاعات مناسبات
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط قاعات مناسبات
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط قاعات مناسبات
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، على حريق نشب بمحيط مجمع قاعات مناسبات بمنطقة الرأس السوداء، شرقي المدينة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثانٍ بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق بالقرب من مجمع القاعات، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بفرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في محيط المجمع، ما أدى إلى احتراق عدد من المفروشات والأشجار، دون أن تصل النيران إلى القاعات أو المنشآت المجاورة.

نجحت فرق الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها بالكامل، ونفذت عملية تبريد لموقع الحريق، لضمان عدم تجدد الاشتعال.

ورجحت التحريات الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في الوصلات المحيطة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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حريق قاعة مناسبات الاسكندرية اخماد حريق الحماية المدنية
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