كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شقيقين مصرعهما، غرقًا، اليوم الأحد، في مياه ترعة مشروع قرية قبريط التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه يفيد بتبقي مركز الشرطة بلاغًا بمصرع شقيقين غرقًا في مياه ترعة مشروع قرية قبريط التابعة لمركز فوه.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث محل البلاغ رفقة قوة من رجال الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أن الغريقين هما أحمد عمر أحمد عبدالحميد مبروك، 20 عامًا، وشقيقه عبدالحميد، 14 عامًا، ويقيمان بقرية كفر السودان، التابعة لمركز دسوق.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة أن الشقيقين الغريقين غرقا أثناء استحمامهما في مياه ترعة مشروع قرية قبريط هربًا من حرارة الجو، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

جرى انتشال جثتي الشقيقين الغريقين من مياه الترعة، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنهما.

كلف اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، عماد بدير، مسئول المتابعة، ورئيس الوحدة المحلية لقرية قبريط بإنهاء الإجراءات الخاصة بعملية تسليم الجثتين لذويهما تمهيدًا لإجراء مراسم دفنهما.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.