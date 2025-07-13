إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالإسماعيلية



الإسماعيلية _أميرة يوسف:

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق 36 الحربي بمنطقة البعالوة بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا لاسلكيًا بالحادث، إذ تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "محمد علي موسى"، 59 عامًا، من فاقوس، بكدمة في الكتف الأيسر، ورفض النقل للمستشفى، "عبد الناصر السيد محمد"، 64 عامًا، من الشيخ زايد، مصاب بسحجات وكدمات، "محمد السيد محمد عناني"، 74 عامًا، من الشيخ زايد، مصاب بسحجات وكدمات، "أحمد محمد الهادي علي"، 35 عامًا، من أبو حماد، مصاب بكدمة في الجبهة واشتباه كسر بالساق اليسرى، "محمد أحمد سعيد"، 30 عامًا، من التل الكبير، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

تم نقل 4 حالات إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما رفض أحد المصابين النقل.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.