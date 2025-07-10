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الحوادث انخفضت 40%.. محافظ المنيا يسلم 120 ميكروباص بديلًا للبيك أب

12:44 م الخميس 10 يوليه 2025
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المنيا- جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، 120 سيارة ميكروباص جديدة، بديلاً للسيارات البيك أب، في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنيا والبنك الزراعي المصري، والهادف إلى تطوير منظومة النقل الجماعي واستبدال سيارات “البيك أب” بسيارات ميكروباص حديثة، لتحقيق وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.

كما حضر التسليم الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، ومحمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وقيادات من المحافظة والبنك الزراعي المصري، والسائقين المنتفعين وأسرهم.

وأكد محافظ المنيا خلال المؤتمر الذي عقده قبل تسليم السائقين للسيارات الجديدة، أن عملية استبدال المنظومة جاء حفاظاً على صحة المواطنين بعد معاناة لعشرات السنين، وراح ضحيتها المئات دون رقابة حقيقية.

وأشار المحافظ إلى أن بشائر عملية الاستبدال جاءت بعدما أخطرته هيئة الإسعاف بانخفاض عدد الحوادث بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، ما يؤكد نجاح المنظومة يوما بعد الآخر.

كما قام المحافظ بتوزيع بونات بنزين وهدايا مجانية لكل سيارة، دعمًا للمستفيدين، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي شهدت تسليم 80 سيارة في يناير الماضي، تنفيذًا لمبادرة المحافظ للقضاء على استخدام سيارات البيك أب في نقل الركاب، بينما وصل إجمالي ما تم تسليمه أكثر من 3000 سيارة.

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عماد كدواني المنيا ميكروباص
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