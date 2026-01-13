إعلان

رفع بدل الوجبة والأرباح.. قرارات مهمة لوزير التموين بشأن موسم إنتاج السكر

كتب : محمد سامي

04:20 م 13/01/2026
    خلال الاجتماع (3)
    خلال الاجتماع (2)

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، برئاسة الدكتورة نيفين جامع، رئيس مجلس الإدارة؛ لمتابعة استعدادات الشركة والمصانع التابعة لها، وبحث موقف بدء موسم إنتاج السكر من محصول القصب، وانتظام سير العمل بالشركة.

وأكد فاروق أن شركة السكر والصناعات التكاملية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، لما لها من دور محوري في إنتاج سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة أداء الشركة ومصانعها التابعة، ودعم خطط التطوير ورفع الكفاءة بما يحقق الاستدامة ويعزز القدرة الإنتاجية.

ووجّه الوزير رسالة تقدير خاصة إلى العاملين بالشركة ومصانعها التابعة، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال موسم التوريد والإنتاج، ومؤكدًا أن عمال الشركة هم العنصر الأساسي لنجاح المنظومة، وأن الوزارة حريصة على صون حقوقهم ومستحقاتهم وتحسين بيئة العمل، تقديرًا لدورهم الوطني في تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر؛ خصوصًا خلال الفترات الحرجة والمواسم ذات الطلب المرتفع.

وشدد فاروق خلال الاجتماع على أهمية العنصر البشري وضرورة الارتقاء بكل عناصر المنظومة، وفي هذا الإطار وفي استجابة سريعة، وافق مجلس إدارة شركة السكر اليوم في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تعديل بعض المزايا المهمة المقدمة لصالح العاملين بالشركة ومصانعها التابعة؛ وعلى رأسها زيادة بدل الوجبة إلى 1500جنيه شهريًّا بدلا من 1000 جنيه، وزيادة الأرباح والحوافز السنوية للعاملين لتكون 45 شهرًا بدلًا من 42 شهرًا، وزيادة الحافز لكل العاملين بجميع الفئات 25% من أساس المرتب، كما تم الموافقة على تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة بعض النقاط؛ ومنها زيادة البدل النقدي، وزيادة الحافز الإضافي، إضافة إلى دراسة مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق عقد اجتماعات دورية مع ممثلي العمال بالمصانع التابعة لشركة السكر وبالتنسيق مع ممثل العاملين وعضو مجلس الإدارة المنتخب، ووجه بسرعة انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق 15 يناير؛ لتصديق الجمعية العامة على القرارات التي تم اتخاذها اليوم.

جاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وشارك من جانب شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أعضاء مجلس الإدارة، وهم المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ومحمد السيد العضو المنتدب للقطاعات المالية والإدارية، والمهندس إيهاب محمد عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ، وخضر سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل العاملين.

شريف فاروق السكر نيفين جامع

