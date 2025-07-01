العثور على جثة شاب مجهول بترعة المرشحة في طنطا والنيابة تحقق (صور)

الغربية – مروة شاهين:

تكثّف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، جرى انتشالها من مياه ترعة المرشحة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، حيث نُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، قد تلقّى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه الترعة داخل نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث القسم، يرافقه فريق من المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ. وبالمعاينة الأولية، تبيّن أن الجثة تعود لشاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، ويرتدي ملابسه كاملة، دون وجود إصابات ظاهرية على الجثمان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة، مع تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة.