سيدة بورسعيد تتقدم ببلاغ ضد سائق الأجرة: اعتدى علي وسرقني أمام أولادي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدمت هبه وصفي يوسف، بالتماس، إلى المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد، تلتمس منه فتح تحقيق قضائي في واقعة اتهامها سائق سيارة أجرة بالتعدي عليها بالضرب أمام أطفالها بمدخل برج سكني بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد.

وتضمن نص التماسها: "بتاريخ 27/6/2025 تم التعدي علي بالضرب والسب والشتم والسرقة بالإكراه من المدعو المذكور بالمحضر رقم 915 لسنة 2025 إدارة بورفؤاد أول ويعمل سائق، حيث أننى كنت استقل سيارة أجرة وأديته الأجرة لتوصيلي لمكان إقامتي شارع الجمهورية ببورسعيد، وأخذ منى مائة جنيه على أساس اتفقت معه على 60 جنيه (ستون جنيه) فقط".

وأضافت: "فقام بالتعدي على بالضرب والسب والشتم وإحداث إصابتي وكذلك قام بسرقة الشنطة الخاصة بي وسرقة مبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه)، وبعض الأوراق من الشنطة، كما هو موضح في الأسطوانة المقدمة"، لافتة أنه تم طلب النجدة وذهبت للقسم رفقة أولادها الثلاثة الصغار، ووقعت على صلح حتى تخرج من القسم - بحسب ما جاء في التماسها.

واختتمت التماسها: "لذلك نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق قضائي نحو أولا: التعدي على بالسب والضرب وإحداث الإصابة، ثانيا: التحقيق فى واقعة السرقة بالإكراه كما هو موضح بالأسطوانة المقدمة وسرقة مبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) وبعض الأوراق من الشنطة، ثالثا: التحقيق في ترويع أبنائي وإحداث تهديد وتكدير للأمن والسلم الاجتماعي وتفضلوا بقبول وافر الاحترام".

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