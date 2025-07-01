بسبب ركنة العربية.. ضبط 17 شخصًا إثر نشوب مشاجرة بالزجاج في قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، من ضبط 17 شخصًا إثر نشوب مشاجرة بالزجاج بين مجموعة شباب في منطقة المساكن بندر قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بورود بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة شباب بالزجاج وإحداث شغب في منطقة المساكن بدائرة البندر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، إذ تبين بعد الفحص مشاجرة نشبت بين طرفين أحدهما مجموعة شباب كانوا في حفل زفاف وعقب خروجهم حدثت مشادات بينهم وبين أصحاب المحلات خارج القاعة بسبب ركنة سيارة وتطورت إلى مشاجرة بالزجاج وإحداث الشغب.

تم ضبط 17 شخصًا بينهم مصاب بجروح خفيفة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.