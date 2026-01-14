"كان بيلعب بالبندقية".. إصابة طالب ثانوي بطلق ناري عن طريق الخطأ بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أُصيب شاب بالصف الأول الثانوي بطلق ناري أطلقه على نفسه عن طريق الخطأ أثناء اللهو ببندقية داخل قرية الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة الشاب داخل نطاق القرية، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة للفحص والمتابعة.

وبالفحص تبين إصابة الطالب «س»، البالغ من العمر 17 عامًا، بطلق ناري في منطقة البطن نتيجة خروج الرصاصة عن طريق الخطأ أثناء اللعب بالسلاح.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وبيان ظروفه.