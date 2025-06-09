الترعة انشقت وبلعتها.. والد طفلة المنيا يروى تفاصيل لحظاتها الأخيرة

المنيا - جمال محمد:

أبدى جميل أحمد، والد الطفلة "حور" التي قضت غرقًا إثر انهيار سقف ترعة كفر الصالحين المغطاة بقرية برمشا، حزنه العميق على فقدان ابنته، مؤكدًا أن الحادث وقع فجأة أثناء عمله كبائع للسلع التموينية في السوق الأسبوعي بالقرية، حيث اعتاد التواجد هناك رفقة زوجته وبناته منذ ثلاث سنوات.

قال الأب، في حديث خاص لـ"مصراوي": "كنت أعمل كالمعتاد عندما انهار جزء من سقف الترعة وسقطت زوجتي وطفلتاي في المياه. حاولت إنقاذهم بالقفز فورًا، وأنقذت زوجتي والطفلة الرضيعة أشرقت، لكن للأسف لم أتمكن من إنقاذ حور التي اختنقت وغرقت".

وأضاف الأب المكلوم أن مكان الحادث يشهد توافد عدد كبير من الباعة لكسب رزقهم، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى الحادث المأساوي.

أشار جميل إلى معاناته الصحية السابقة جراء حادث مروري، وأنه توقف عن عمله بعد وقوع الحادث، وهو الآن يسعى للحصول على دعم من مؤسسات التكافل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية والإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث بقرية برمشا، حيث تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى العدوة، فيما تلقى والدها وأشقاؤها العلاج اللازم، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الحادث، مع تشكيل لجنة لفحص أسباب انهيار سقف الترعة.

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