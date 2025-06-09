محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (صور)

المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عددًا من القيادات الدينية والتنفيذية والبرلمانية بديوان عام المحافظة، لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شهد اللقاء حضور قساوسة من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، إضافة إلى قيادات دينية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأعرب المحافظ عن حرصه على تعزيز علاقات المحبة والتعاون في مسيرة البناء والتنمية، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما دعا إلى ترسيخ قيم الحوار والتسامح بين جميع أطياف المجتمع.

وأكد كدواني أهمية هذه اللقاءات في تعميق الروح الوطنية، وتعزيز النسيج الاجتماعي، لاسيما في الأعياد التي تجسد معاني التكاتف والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.