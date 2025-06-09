إنقاذ حياة 6 مرضى قلب فى مجمع الإسماعيلية الطبي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، حالة من الاستنفار الطبي حيث استقبل قسم الطوارئ بالمجمع 6 حالات حرجة من مرضى القلب، تطلبت تدخلات عاجلة لإنقاذ حياتهم.

وأفادت إدارة المجمع بأن الحالات تنوعت بين فشل حاد في عضلة القلب وأزمات قلبية شديدة، جرى تشخيص عدد منها بمتلازمة انسداد الشريان التاجي الحادة. وتم على الفور إدخال 4 من المرضى إلى وحدة القسطرة القلبية، حيث خضعوا لإجراءات طبية دقيقة لفتح الشرايين المسدودة واستعادة تدفق الدم إلى القلب.

وتضمنت الحالات المعقدة مريضًا في الأربعينات من عمره، مصابًا بمرض الذئبة الحمراء، وصل إلى الطوارئ وهو يعاني من جلطة حادة في الشريان التاجي الرئيسي. وكشفت القسطرة التشخيصية عن انسداد مزمن كلي (CTO) إلى جانب منبت غير طبيعي للشريان التاجي الأيمن، وتمكن الفريق الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور وسام الشافعي، استشاري قسطرة الشرايين التاجية المعقدة، من إجراء التعديل اللازم على القسطرة وإتمام تركيب الدعامة بنجاح.

كما جرى إنقاذ مريض يبلغ من العمر 59 عامًا بعد إصابته بجلطة حادة في الشريان التاجي الأيمن، حيث تم التعامل مع الحالة على الفور بإجراء قسطرة وتركيب دعامة.

وضم الفريق الطبي المنفذ لهذه التدخلات مجموعة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين، من بينهم الدكتور عبدالله سلامة، أخصائي القلب، وعدد من الأطباء النواب، بالإضافة إلى فرق التخدير والتمريض، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان، مدير وحدة القسطرة، والدكتورة جميلة نصر، رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.