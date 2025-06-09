140 حديقة فى أسوان تستقبل الزوار بالهدايا والبهجة -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الحدائق والمتنزهات العامة في أسوان، والتي يبلغ عددها 140 حديقة موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، استقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتزينت هذه الحدائق بأبهى صورها مع زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب وري الأشجار، لتوفر بانوراما جمالية ساحرة للزوار.

في لمسة بهيجة، قام العاملون بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة، بقيادة المهندس محمد حسن، بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال المتوافدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، بهدف إضفاء الأجواء الاحتفالية والفرحة على الأطفال خلال أيام العيد.

وتزامنًا مع هذه الأجواء الاحتفالية، قامت اللجان المختصة بالمرور على المراسي والعائمات بأنواعها المختلفة لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية، ولضمان عدم التحميل الزائد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين.