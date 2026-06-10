تنقل الإذاعة المصرية بعد قليل، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الفجر من الجامع الأزهر، القارئ الطبيب أحمد نعينع، بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن إيقافه عن التلاوة بسبب أخطاء في قرآن الفجر.

نعينع ينفي إيقافه

وأقدر نعينع، بيانًا الاثنين، نفى فيه بشكل قاطع إيقافه، مؤكدا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنه مستمر في مشاركاته الإذاعية بشكل طبيعي، ولا صحة لما يُشاع حول إيقافه.

وأهاب بالجميع تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة قبل تداولها أو نشرها.