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أول تعليق من ترامب على الهجمات الأمريكية ضد إيران.. ماذا قال؟

كتب : وكالات

01:46 ص 10/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية، مؤكدا أنها جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز.

قال ترامب، في أول تعليق له بعد بدء العمليات العسكرية، خلال اتصال هاتفي مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل: "أعتقد أن الرد ضروري للغاية لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد الآن".

وأضاف: "أؤمن بالرد الحازم لطالما آمنت بذلك طوال حياتي ولدينا اتفاق كان جيدا للغاية، وربما سيظل كذلك هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا وفعالا للغاية، وهذا ما يمثله هذا الرد".

كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت بدء تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف إيرانية، بتوجيه من ترامب، مؤكدة أن العمليات جاءت ردا على العدوان الإيراني غير المبرر المتمثل في إسقاط مروحية أباتشي أمريكية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من محافظة هرمزجان، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط قذيفة في منطقة سيريك، بالتزامن مع بدء الضربات الأميركية.

كان ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن إيران أسقطت مروحية أباتشي أمريكية كانت تنفذ دورية فوق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الطيارين نجيا من الحادث ولم يصابا بأذى.

من جانبها، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن طاقم المروحية أُنقذ بواسطة القوات الأمريكية بالقرب من سواحل سلطنة عمان خلال نحو ساعتين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث، وفقا لسكاي نيوز.

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حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب إسقاط مروحية أمريكية

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