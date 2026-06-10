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التلفزيون الإيراني: انحسار الهجمات الأمريكية وعودة الهدوء إلى الساحل الجنوبي

كتب : وكالات

01:44 ص 10/06/2026

تراجع موجة الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق في

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أعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، تراجع موجة الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق قشم وسيريك وجاسك في جنوب البلاد.

أكد التلفزيون الإيراني، أن الأوضاع باتت "شبه هادئة" بعد ساعات من التوتر والاشتباكات الجوية بين القوات الأمريكية والإيرانية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، أن الوضع على الساحل الجنوبي عاد إلى الهدوء، مشيرة إلى أن موجة الهجمات التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية اقتصرت على مناطق قشم وسيريك وجاسك المطلة على مضيق هرمز وخليج عُمان.

تأتي هذه التطورات عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي"، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر أو تفاصيل دقيقة بشأن الأهداف التي تعرضت للاستهداف.

وشهد جنوب إيران، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، سلسلة انفجارات في مدن سيريك وبندر عباس وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان، نتيجة ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" فوق مضيق هرمز.

وتحدثت تقارير محلية عن وقوع 6 انفجارات على الأقل في موقع تابع للقوات البحرية الإيرانية في سيريك، فيما سُمعت انفجارات متكررة في بندر عباس وقشم، وسط أنباء عن إطلاق طائرات مسيّرة واشتباك الدفاعات الجوية الإيرانية مع أهداف معادية، وفقا لروسيا اليوم.

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حرب إيران إيران وأمريكا إسقاط مروحية أمريكية مضيق هرمز

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