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الإسكندرية تبدأ تدريبات متقدمة لمنقذي الشواطئ استعدادًا للصيف (صور)

04:23 م السبت 07 يونيو 2025
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع القوات البحرية المصرية، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا لفرق الإنقاذ البحري، ضمن استعدادات المحافظة لموسم الصيف 2025، بهدف رفع كفاءة المنقذين وتعزيز إجراءات الأمان على الشواطئ.

وأوضح بيان رسمي صادر، السبت، أن البرنامج يتضمن ثلاث دورات متتالية، تستوعب كل منها 20 منقذًا بواقع 60 ساعة تدريبية لكل دورة، وقد اختُتمت الدورة الأولى بنجاح، فيما يجري الإعداد لانطلاق الدورة الثانية خلال الأيام المقبلة.

ويأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع مستوى السلامة العامة على الشواطئ، خاصة مع الإقبال السنوي الكثيف خلال موسم الصيف.

وأكدت الإدارة المركزية إلزام مستأجري الشواطئ بتوفير منقذ لكل 75 مترًا من المساحة الشاطئية، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، قد تشمل فسخ التعاقد وتوقيع غرامات مالية، لضمان حماية المصطافين وتوفير بيئة شاطئية آمنة.

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تدريبات متقدمة لمنقذي الشواطئ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
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