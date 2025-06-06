آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في أجواء احتفالية بأسيوط (فيديو وصور)

أسيوط – محمود عجمي:

أدى آلاف المواطنين في محافظة أسيوط صباح اليوم الجمعة صلاة عيد الأضحى المبارك، في 2667 مسجدًا و171 ساحة موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وسط أجواء روحانية واحتفالية، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف.

شهدت الساحات والمساجد إقبالًا كثيفًا من المصلين، وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال من قبل الشباب، ما يعكس فرحة العيد وتلاحم المجتمع المحلي.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جاهزية المساجد والساحات لاستقبال المصلين، مع تكثيف أعمال النظافة والتعقيم لضمان بيئة آمنة لأداء الصلاة.

وشارك المحافظ في أداء صلاة العيد بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة، برفقة قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، مؤكدًا أن مديرية الأوقاف أنهت كافة الاستعدادات وفق تعليمات الوزارة، وشكلت غرفة عمليات لمتابعة سير الفعاليات.

وشدد أبو النصر على أن مديرية الأوقاف هي الجهة الشرعية والقانونية الوحيدة المنوطة بتنظيم صلاة العيد داخل المساجد والساحات، ضمن إطار مؤسسي منظم.