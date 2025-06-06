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بالصور.. آلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

07:09 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدى آلاف المواطنين في محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة في 407 ساحات خلاء ومساجد مخصصة للصلاة، وسط إجراءات أمنية مشددة واحتفالات عائلية مفعمة بالفرحة والبهجة.

وأكد الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تجهيز أكثر من 400 ساحة بالإضافة إلى المساجد لاستقبال المصلين، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان المديرية، تتولى التنسيق والإشراف على تنظيم صلاة العيد، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وشملت الاستعدادات تكليف مديري الإدارات الفرعية في مختلف مدن ومراكز المحافظة بتشكيل غرف عمليات فرعية لمتابعة تنظيم الفعاليات وضمان سير الصلاة في أفضل الظروف.

وألقى خطباء الساحات والمساجد خلال الخطبة كلمات ركزت على فضائل عيد الأضحى، وأهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع شرح قصة الفداء بالكبش التي تجسد معاني التضحية والإيمان.

شهدت ساحات الصلاة توافدًا كثيفًا من الأهالي الذين التزموا بالضوابط التنظيمية وسط أجواء روحانية احتفالية، عززتها جهود رجال الأمن والمتطوعين لضمان راحة وسلامة المصلين.

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