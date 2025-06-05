القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ممثلي اتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار دعم جهود الشباب وتعزيز مُشاركتهم في تنمية المُجتمع.

وخلال اللقاء استعرض الشباب أهداف المبادرة وأنشطتها المُختلفة الصحية والرياضية والمُجتمعية والتوعوية، مؤكدين حرصهم على الإسهام في خدمة قضايا التنمية والتطوع والتطُلع لعمل "شارع بشبابها" ليكون الأول بالقليوبية على مستوى محافظات الجمهورية والذي سيشمل عدة أنشطة فنية وثقافية وقسم للتوعية.

وفي هذا الصدد أشاد "المحافظ" بدور الإتحاد في تمكين الشباب وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطة الإتحاد، وذلك في سياق التعاون المُستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لدعم البرامج الشبابية وتنمية قُدرات الشباب بما يخدم مُستقبل الوطن ويُحقق رؤية مصر 2030م.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ونجلاء الفرماوي مدير المُبادرات الشبابية بالمحافظة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، الأستاذة نانيس مدير عام الإدارة العامة للمبادرات والشبابية، ومحمد محمود رئيس إتحاد بشبابها، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد بشبابها.