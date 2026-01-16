وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل صباح اليوم المستشفى من أجل أجرى فحوصات طبية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودي الرسمية (واس).

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان اليوم الجمعة: "يجري خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026م، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض".

وختم الديوان الملكي السعودي بيانه: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".