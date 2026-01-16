إعلان

لإجراء فحوصات طبية.. الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان إلى المستشفى

كتب : مصراوي

05:50 م 16/01/2026

الملك سلمان بن عبدالعزيز

وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل صباح اليوم المستشفى من أجل أجرى فحوصات طبية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودي الرسمية (واس).

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان اليوم الجمعة: "يجري خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026م، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض".

وختم الديوان الملكي السعودي بيانه: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

