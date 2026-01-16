إقبال تاريخي على تذاكر كأس العالم 2026.. ما المباريات الأكثر طلبًا؟
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
مصر
نيجيريا
"تفوق النسور".. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل مباراة كأس الأمم الأفريقية
مدرب نيجيريا: "بالأمس نمت 3 ساعات فقط لأنني أريد الفوز على مصر"
"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من
"سؤالك مش محترم".. حسام حسن ينفعل على صحفي مغربي قبل مباراة نيجيريا
حسام حسن: أعتقد الجماهير المصرية سعيدة لأنها تمتلك منتخبا قويا
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان