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قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة

11:36 ص الخميس 05 يونيو 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تواصل مديرية التموين بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الإدارات الفرعية والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن، تنفيذ حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية.

تهدف هذه الحملات إلى التأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة، فضلًا عن متابعة الأنشطة التجارية المختلفة، بما يشمل المعارض والمنافذ والشوادر ومحلات الجزارة ومحطات الوقود ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، وذلك لمنع أي محاولات لاحتكار السلع وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أن اللجان الرقابية التابعة للمديرية والإدارات الفرعية، بالتنسيق مع المحليات، نفذت عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة، وأسفرت الجهود عن تحرير 156 مخالفة متنوعة، منها 98 مخالفة خاصة بالمخابز البلدية، و58 محضر جنح تموينية في مجال الأسواق.

وأشار إلى أن هناك متابعة ميدانية مكثفة خلال الفترة الحالية، مع رفع درجة الاستعداد داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات الخمس، وذلك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور بكفاءة وسرعة.

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