"وداعًا يا أم الدنيا".. سفيرة أمريكا بالقاهرة تغادر منصبها في مصر

كتب : مصراوي

06:03 م 16/01/2026

سفيرة أمريكا بالقاهرة تغادر منصبها

كتب-عبدالله محمود:
أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، صباح اليوم الجمعة، مغادرتها منصبها بعد أكثر من عامين و 3 أشهر.
وقالت جارج، في بيان نشرته الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إنه في ختام فترة عملها كسفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، يغمرها الامتنان والتفاؤل بالمستقبل.
ووجهت هيرو رسالة شكر إلى العاملين بالسفارة الأمريكية في القاهرة، قائلة: "إلى أسرة الرائعة شكرًا من أعماق قلبي. أنا ممتنة ومقدّرة تفانيكم في خدمة الشعب الأمريكي، ورعايتكم للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر. كان شرفًا لي أن أخدم كسفيرتكم".

واختتمت السفيرة هيرو مصطفى جارج، بيانها برسالة شكر إلى أصدقائها وزملائها المصريين: "وإلى زملائي وأصدقائي المصريين: شكرًا لحكمتكم ودعمكم وشراكتكم.. وداعًا يا أم الدنيا".

سفيرة أمريكا بالقاهرة هيرو مصطفى

إعلان