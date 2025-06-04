تحرير 15 محضر إثبات حالة لتشغيل منشآت طبية بدون ترخيص بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة على المنشآت الصحية بمدينة شرم الشيخ، للتأكد من التراخيص، ومدى توافر عناصر الأمن والسلامة بها، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف المرور الدوري على كافة المنشآت الصحية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة رانيا عاطف، مدير العلاج الحر بالمديرية، إن فريق الإشراف بالإدارة شارك مع الجهات المعنية في المرور على 43 منشأة طبية بمدينة شرم الشيخ ، وتنوعت بين مستشفيات خاصة، وعيادات ومراكز طبية ،ومحلات بصريات ومعامل، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضي.

وأوضحت مدير العلاج الحر، أن حملة أسفرت عن تحرير 15 محضر إثبات حالة لتشغيل تلك المنشآت بدون ترخيص، وتوجيه 13 انذار لتلافي السلبيات التي تجرى تسجيلها بتلك المنشآت.

ومن جانبه، قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الحملات الرقابية الدولية مستمرة بكافة المنشآت الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع استقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة لكافة المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها خلال فترة العيد.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جاري تكثيف المرور أيضًا على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء آمن صحي للمواطنين، مؤكدًا أن مكتب مراقبة الأغذية بشرم الشيخ تمكن من ضبط كمية من الفراخ واللانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغ وزنها طن وربع كيلو جرام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.