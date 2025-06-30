1.3 مليون جنيه غرامات.. إغلاق 50 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 50 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 714 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وأفاد بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أنه جرى التحفظ على 6 آلاف و819 حالة إشغال متنوع و193 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و320 ألف جنيه خلال أسبوع.

ومن جانبه، وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.