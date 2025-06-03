الأول من نوعه في مصر.. محافظ المنيا يفتتح مجمع الذكاء المكاني المتقدم

المنيا- جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،ويرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، مجمع الذكاء المكاني المتقدم، والذي يعد أول مجمع متكامل لأعمال الذكاء المكاني والبنية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ إن المجمع يعد نقلة نوعية كبيرة للمحافظة، والمنيا تشهد طفرة حقيقية في مجال التقنيات الرقمية، من خلال إقامة هذا المجمع الذي يتيح تكامل البيانات الجغرافية والمكانية وتحليلها باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، بما يسهم في دعم خطط التنمية والتخطيط العمراني الدقيق.

وأضاف المحافظ أن إقامة مجمع الذكاء المكاني بالمنيا يأتي في إطار إحكام السيطرة المعلوماتية المكانية على مختلف المواقع بالمحافظة، بما يضمن توفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار، مع الحفاظ على البنية الأساسية، ومنع أي أضرار قد تطرأ خلال أعمال الحفر أو التنفيذ.

من جانبه أوضح نائب المحافظ أن المجمع يضم 6 مراكز متخصصة تشمل: مركز البنية المعلوماتية، مركز شبكات المرافق والرفع المساحي، مركز إعداد الكوادر البشرية، مركز البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، مركز الاستشعار عن بُعد، ومركز الحاسبات فائقة الأداء والذكاء الاصطناعي.

وأشار أبو زيد إلى أن المجمع يقدم خدمات عديدة مثل: الرفع المساحي لتراخيص المحال العامة والبناء، إصدار شهادات المنسوب من مستوى سطح البحر الخاصة بملف التصالح، الكشف عن المرافق العامة وتصاريح الحفر، الرفع المساحي لقطع الأراضي بغرض التقنين، إصدار شهادة عمر المبنى من صور الأقمار الصناعية، وخدمات التدريب المتقدم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات.